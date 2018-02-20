Спасатели смогли добраться до тел погибших при авиакатастрофе в Иране

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Спасателям удалось обнаружить тела 30 погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий спасатели смогут начать транспортировку останков лишь в среду.

Работы по поиску и извлечению тел погибших проходят на высоте в 4,5 тысячи метров, они значительно затрудняются тем, что высота снежных покровов составляет около 2 метров. На месте крушения работают более 100 спасателей, в поиске также задействованы семь вертолетов, отмечает телеканал.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту было 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.