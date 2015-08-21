​Совместный учебный центр Грузии и НАТО откроется 27 августа

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Открытие совместного с Грузией учебно-тренировочного центра НАТО состоится 27 августа на территории Крцанисского военного учебного центра. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в министерстве иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, официальное открытие центра состоится в рамках визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который прибудет в Грузию 26-27 августа.

В Тбилиси генсек НАТО проведет встречи с президентом Грузии, премьер-министром, главой МИД, председателями парламента и другими представителями грузинских властей. Столтенберг также посетит роту грузинских военнослужащих, которая будет проходить подготовку для включения в силы быстрого реагирования НАТО.

Открытие учебно-тренировочного центра в Грузии планируется в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО, который был утвержден в ходе саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.