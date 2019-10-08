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Советником президента Армении назначен гражданин России

Советником президента Армении назначен гражданин России

Гражданин России Георгий Асатрян назначен  советником президента Армении Армена Саркисяна. Как передает Report, об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ". 

"Он будет заниматься укреплением связей между российским президентом Владимиром Путиным и господином Саркисяном, а также активизацией контактов между президентскими администрациями двух стран", — пишет издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, Георгий Асатрян будет выполнять обязанности советника президента Армении вне штата, на общественных началах.

Отмечается также, что решение о назначении Асатряна было принято после визита президента России в Армению 1 октября 2019 года.

Георгий Асатрян — кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. 

Ранее  премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указы об увольнении с занимаемых должностей своих главных советников.

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