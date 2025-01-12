Советник Трампа сообщил о подготовке к его встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Избранный президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью ABC News.

"Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи - ред.), но работаем над этим. Я ожидаю звонка Трампа и Путина в ближайшие дни и недели", - заявил он.

Уолц добавил, что вероятный телефонный разговор может стать первым шагом, после которого США будут действовать дальше.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что приветствует планы Трампа о встрече с Путиным. Тогда же газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что Швейцария готова организовать встречу Путина и Трампа, если они попросят об этом.

Напомним, что о подготовке встречи с президентом России сам Трамп заявил 9 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) перед встречей с губернаторами. Избранный американский лидер добавил, что планирует провести все встречи после инаугурации 20 января.