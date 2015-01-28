Советник премьер-министра: Армянское общество готово построить связи с Турцией

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Армянская общественность больше готова к созданию связей с Турцией, нежели диаспора".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил старший советник премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу Этьен Махчупян.

По его словам, турецко-армянские связи могут измениться в случае взаимных отношений "на пути лечения" "в сотую годовщину армянских событий".

"Армянская общественность больше готова к созданию связей с Турцией, нежели диаспора. Однако мы слышим голос властей. Этот голос очень суровый, так как власти разговаривают также как оппозиция. При беседе на армянских улицах с обычными людьми эта суровость не ощущается. Там можно видеть то же, что можно увидеть, гуляя по турецким улицам. Люди хотят сблизиться", - заявил старший советник премьер-министра Турции.

Он также высказался по поводу приглашения президента Армении на мероприятия по случаю 100-летия битвы при Чанаккале: "Приглашение было разослано во все страны. Армения также не осталась в стороне. Кроме того, среди погибших в битве при Чанаккале были и армяне. Если армяне как-то связаны со сражавшимися в Чанаккале армянами, они должны оценить приглашение. Думаю, что Армения должна сделать определенный жест".