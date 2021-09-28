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Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана Большая часть мирового сообщества, выйдя за рамки международного права, растягивала решение карабахской проблемы, но азербайджанская армия своей храбростью смогла не допустить того, чтобы международное право было растоптано
В регионе
28 сентября 2021 г. 00:12
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Месут Хаккы Джашын

Большая часть мирового сообщества, выйдя за рамки международного права, растягивала решение карабахской проблемы, но азербайджанская армия своей храбростью смогла не допустить того, чтобы международное право было растоптано.

Об этом Report сказал советник президента Турции по вопросам безопасности, эксперт по политике и стратегии международной безопасности, профессор Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что негодная деятельность Минской группы ОБСЕ не оставила возможности для альтернативного решения карабахского вопроса.

"Победа героической азербайджанской армии во Второй Карабахской войне доказала, что армия Армении состоит из всего лишь военной группировки", - добавил эксперт,

Советник президента также затронул военные преступления, которые совершила Армения: "Эта страна не уважает международное право, совершая военные преступления, она показала свою суть. Страна-оккупант, которая обстреливает мирных граждан, теперь также известна как страна-террорист. Считаю, что Азербайджан стал сильнее как с политической, дипломатической, военной, духовной, психологической, так и с экономической точки зрения. Победа Азербайджана определила направление развития Кавказа и тюркского мира".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: “Qarabağ Zəfəri Azərbaycan Ordusunun gücünü nümayiş etdirdi”

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