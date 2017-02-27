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    Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии

    28 февраля аналогичное решение должно быть принято для Украины

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии.

    Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", в коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.

    Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

    В документе отмечается, что эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС.

    28 февраля аналогичное решение должно быть принято для Украины.

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