Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", в коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.

Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

В документе отмечается, что эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС.

28 февраля аналогичное решение должно быть принято для Украины.