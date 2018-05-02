Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку, присоединившись к акциям народного неповиновения по призыву лидера оппозиции Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

С утра 2 мая закрыты все 10 станций столичной подземки.

По данным армянских СМИ, они намерены продолжить свои действия до 17.00, после чего прекратят перекрывать улицы и создадут возможность прийти на митинг на главной площади Еревана, который начнется в 19.00.