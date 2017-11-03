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    Сотрудник уголовно-исправительного учреждения в Армении попался на получении крупной взятки

    В качестве меры пресечения избран арест

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель оперативной группы уголовно-исправительного учреждения (УИУ) "Раздан"  Ваге Ахоян предстал перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно обвинительному заключению, выступив в качестве посредника, Ахоян в 2015 году получил взятку в размере 1500 долларов. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Армении, в качестве меры пресечения избран арест.

    Дело передано в суд общей юрисдикции ереванских районов Арабкир и Канакер-Зейтун.

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