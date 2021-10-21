Состоялся туркмено-российский экономический форум

20 октября в режиме видеоконференции состоялся VIII Туркмено-российский экономический форум, организованный Торгово-промышленными палатами двух стран в целях обсуждения совместных инвестиционных и производственных проектов, укрепления и расширения сотрудн

20 октября в режиме видеоконференции состоялся VIII Туркмено-российский экономический форум, организованный Торгово-промышленными палатами двух стран в целях обсуждения совместных инвестиционных и производственных проектов, укрепления и расширения сотрудничества в области промышленности и производства строительных материалов, текстильной отрасли, сельском хозяйстве, а также в сферах логистики, туризма, цифровых технологий.

Как сообщает Report, важным стимулом для проведения нынешнего экономического форума стали договорённости, достигнутые ранее в рамках переговоров на высшем уровне между Президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным, а также успешная работа Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие на уровне министерств и ведомств, Торгово-промышленных палат и деловых сообществ двух стран.

Состоявшийся сегодня VIII Туркмено-российский экономический форум призван конк­ретизировать наиболее перспективные пути развития продуктивного взаимодействия.

На нынешней деловой встрече с российской стороны приняли участие руководители и представители ряда министерств, государственных учреждений и организаций, банковских и финансовых структур, Торгово-промышленных палат регионов, а также крупных компаний, специализирующихся в области торговли, промышленности, текстильного производства, строительства, электронных информационных технологий, машиностроения, логистики и в ряде других отраслей.

Туркменистан был представлен руководителями и специалистами отраслевых министерств и ведомств, Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, предприятий и компаний, производящих импортозамещающую и ориентированную на экспорт продукцию.

Как отмечали участники форума, ярким показателем результативного взаимодействия двух стран в сфере экономики служит реализация совместных перспективных проектов в различных областях, а также присутствие на туркменском рынке ряда ведущих российских компаний, проявляющих интерес к дальнейшему наращиванию бизнес-контактов.

Подчёркивалось, что активизация двусторонних связей с регионами и крупнейшими индустриальными центрами Российской Федерации выступает одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана. Не случайно в нынешнем форуме участвуют представители торгово-промышленных палат из более пятидесяти регионов и городов России.

В рамках работы форума были обсуждены условия и возможности расширения экспортного и инвестиционного потенциала. В этой связи дан обзор инвестиционных проектов и перспектив экономического взаимодействия Туркменистана и России в новых условиях.

Программа деловой встречи включила также обсуждение сотрудничества в сферах промышленности и строительного производст­ва, домостроения, агропрома, производства оборудования, текстильного производства.

Представители крупных компаний и предприятий двух стран провели презентации своих экспортных возможностей и импортных потребностей в вышеуказанных отраслях. В этой связи освещалась деятельность Товарно-сырьевой биржи Туркменистана как платформы для регулирования экспортно-импортных операций.

Отдельной темой для обмена деловыми предложениями стало использование Международного порта Туркменбаши как логистического центра в Каспийском регионе и возможностей инвестирования в отрасль судостроения.

Состоялся конструктивный обмен мнения­ми по расширению контактов на уровне предпринимательских структур. В данной связи потенциальным российским партнёрам была представлена информация об условиях, созданных в Туркменистане для развития частного бизнеса, организации многоплановых импортозамещающих производств.

С удовлетворением констатировав успешный характер туркмено-российских связей, участники онлайн-форума подчеркнули, что нынешняя встреча явилась очередным подтверждением обоюдного стремления к укреплению и дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнёрства по ключевым направлениям многопланового сотрудничест­ва с целью более масштабного задействования экономического и интеллектуального потенциалов.

По результатам VIII Туркмено-российского экономического форума подписан ряд документов.