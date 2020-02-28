​Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана

После обострения ситуации в Идлибе и гибели турецких военных состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Таййип Эрдогана. Как передаёт российское бюро Report об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По информации пресс-службы, лидеры выразили серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе и акцентировали важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции.

Президенты обсудили реализацию российско-турецких договоренностей, отметили приоритетный характер борьбы с международными террористическими группировками.

Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

Главы государств также договорились активизировать межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.