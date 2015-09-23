Состоялась торжественная церемония открытия Московской Соборной мечети - ФОТО

Москва. 23 сентября. REPORT.AZ/ В канун Священного праздника мусульман Гурбан-байрам в Москве состоялась торжественная церемония открытия Московской Соборной мечети. Как сообщает Report, на открытии принимают участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент Палестины Махмуд Аббас. Также на мероприятие прибыли президент Татарстана, главы Чечни, Дагестана и других субъектов России, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, мэр Москвы Сергей Собянин, представители Всероссийского азербайджанского конгресса, общины афганцев Азербайджана, представители татарской диаспоры Азербайджана и другие.

Церемония открытия началась с чтения сур из Корана.

Далее со вступительным словом к присутствующим обратился председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Московской Соборной мечети в этом году исполняется 111 лет. Проект грандиозной реконструкции занял 10 лет.

Мечеть представляет собой шестиэтажный храм, оснащенный всем необходимым для прихожан, а также оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Высота купола составляет 46 метров, а диаметр - 27 метров. Свободно уместиться в мечети смогут до 10 тыс. молящихся одновременно.

Мечеть до реконструкции с прилегающей к ней территорией располагалась на территории 970 кв. м. Новая мечеть площадью 18 тыс. 900 кв. м имеет три полноценных этажа для намаза, семь лифтов, систему очистки воздуха и др.

По информации, на строительство мечети было потрачено около 170 млн. долларов. Причем все это пожертвования самих прихожан, из федерального бюджета финансирование предусмотрено не было. Были подарки и от высокопоставленных лиц. Так, парадные двери, витражи, люстры, мраморные элементы, молельные коврики были подарены Турцией, президент Палестины Махмуд Аббас лично передал 25 тыс. долларов на строительство мечети.

Напомним, в России более 20 млн. человек исповедуют Ислам. В Москве проживает не менее 2 млн. мусульман.