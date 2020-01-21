Состав Верховной рады планируют сократить на 150 человек

Верховная рада уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины по вопросу сокращения депутатских мест. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Следующая сессия запланирована на 4 февраля. Политик подчеркнул, что соответствующее решение Конституционного суда уже вынесено, поэтому дальнейшему движению в этом направлении ничто не мешает. Количество депутатов собираются сократить с 450 до 300 человек.