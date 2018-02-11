Сообщается о столкновении упавшего Ан-148 с вертолетом - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Рядом с местом падения Ан-148 нашли обломки второго воздушного судна.

Как передает Report, об этом сообщила Lenta.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дугой источник издания сообщает о том, что Ан-148 вероятно при взлете столкнулся с вертолетом.

На месте катастрофы найдены фрагменты как минимум 50 тел.

Согласно источнику Интерфакса самолет столкнулся с вертолетом "Почты России".

В «Почте России» опровергают информацию о возможном столкновении с якобы принадлежащим ей вертолетом — у компании вертолетов нет.

«Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России. «Почта России» использует два самолёта Ту-204 С», - заявила пресс-служба Интерфаксу.

Свидетели сообщают об «открытом горении» самолета в воздухе. Речь может идти о взрыве.

МЧС сообщает, что на месте происшествия работают 167 спасателей — задействованы 34 единицы техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место крушения. Туда же едет и министр транспорта Максим Соколов.