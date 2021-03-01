О нас
Report Georgia
Аудио новости

Соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС вступило в силу

Соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, процесс ратификации которого длился около трех лет, вступает в силу.
В регионе
1 марта 2021 г. 02:15
Соглашение о партнерстве между Арменией и ЕС вступило в силу

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, процесс ратификации которого длился около трех лет, вступает в силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, положения документа, подписанного 24 ноября 2017 года, начнут действовать с 1 марта.

В МИД Армении в заявлении по поводу завершения процесса ратификации отметили, что соглашение выводит двусторонние отношения между Арменией и ЕС на новый уровень. Документ регулирует диалог как в политической, так и в экономической сферах.

Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что оно обеспечивает прочную правовую основу для партнерства, намечая сотрудничество в разных сферах, в частности, в области правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
МИД Азербайджана предупредил Армению
МИД Азербайджана предупредил Армению
27 февраля 2021 г. 19:05
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
26 февраля 2021 г. 15:54
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi