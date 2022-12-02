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Сноуден получил российский паспорт

Сноуден получил российский паспорт Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден получил российский паспорт.
В регионе
2 декабря 2022 г. 13:41
Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил российский паспорт.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Отметим, что в июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о массированной слежке спецслужб США. Он объяснил свои действия желанием "рассказать обществу правду", считая "недопустимым следить за ни в чем невиновными гражданами, поскольку это непременно ведет к злоупотреблениям, и общественность должна знать об этом".

В АНБ и Пентагоне считают, что он похитил около 1,7 млн секретных документов, касающихся не только деятельности американских спецслужб, но и операций ВС США.

Ему инкриминируют нарушение двух статей закона о шпионаже, а также кражу собственности правительства США. В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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