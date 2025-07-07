СМИ: Зеленский рассматривает кандидатуру ряда чиновников на должность посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США. Среди кандидатов на данный пост указываются премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США. Среди кандидатов на данный пост указываются премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.

По словам источника, Зеленский намерен назначить послом того человека, который принимал участие в переговорах с американской стороной.

"Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке", - сказал он.

Помимо указанных лиц, рассматривается кандидатура вице-премьера Ольги Стефанишиной, министра энергетики Германа Галущенко.

На данный момент послом Украины является Оксана Маркарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 июля.