​СМИ: Власти Ирана арестовали 53 человека за создание сайтов, поддерживающих ИГ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Ирана заявила об аресте 53 человек, которых обвиняют в создании веб-сайтов в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"За прошедшие 8 месяцев иранской кибер-полиции удалось выявить и закрыть 132 сайта, которые были определены как "относящиеся к террористической группировке ИГ", - заявил на пресс-конференции в Тегеране глава иранской киберполиции (ФАТА) бригадный генерал Камаль Хадианфар.

Кроме того, по его словам, были арестованы 53 человека, обвиняемых в создании этих сайтов, которые, в основном, действовали в приграничных провинциях.

Камаль Хадианфар также добавил, что всего за последние 20 месяцев были закрыты 285 происламистских сайтов.