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    В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

    Национальности задержанных не уточняются

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство", задержаны в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев. 

    При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.

    Национальности задержанных не уточняются.

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