В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство", задержаны в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.
При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.
Национальности задержанных не уточняются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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