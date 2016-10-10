СМИ: В Армении ожидается волна отставок среди губернаторов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Ожидается волна отставок среди губернаторов в Армении.

Как сообщает Report, об этом пишет местная газета "Айкакан жаманак".

По сведениям издания, всех глав областных администраций завтра пригласили в президентскую резиденцию. Темой разговора станет отставка некоторых из них, которая обсуждалась в политических кругах.

"Муссируются имена губернаторов Араратской области Рубика Абрамяна, Армавирской области Ашота Каграманяна, Лорийской области Артура Налбандяна", - отмечает автор статьи.

В данный момент, однозначно говорится об отставке губернатора Араратской области Рубика Абрамяна. Его, согласно информации, распространяемой в кругах Республиканской партии Армении, заменит экс-министр охраны природы Арамаис Григорян.