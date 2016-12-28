СМИ: Стали известны имена кандидатов на пост посла США в России при Трампе

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве главных претендентов на пост посла США в России нескольких кандидатов.

Как сообщает Report со ссылкой на российскую газету "Известия", Трамп рассматривает эту должность как ключевую в нормализации отношений с Россией.

По данным газеты, среды претендентов на пост - конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат Томас Грэм, советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

Новый посол США в России будет назначен в следующем году.

Отметим, конгрессмен Дана Рорабахер посетил Азербайджан в сентябре 2012 года.