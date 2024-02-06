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СМИ: Соратники Пашиняна требуют от него снять с должности спикера парламента

СМИ: Соратники Пашиняна требуют от него снять с должности спикера парламента Соратники премьер-министра Армении Никола Пашиняна внутри партии "Гражданского договора" требуют от него отправить в отставку спикера парламента Алена Симоняна.
В регионе
6 февраля 2024 г. 10:27
СМИ: Соратники Пашиняна требуют от него снять с должности спикера парламента

Соратники премьер-министра Армении Никола Пашиняна внутри партии "Гражданского договора" требуют от него отправить в отставку спикера парламента Алена Симоняна.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

"Последний коррупционный скандал с участием невестки спикера парламента - Ани Геворкян переполнил чашу терпения депутатов правящей партии. Многие вспоминают и неприятный инцидент почти годовой давности, когда Симонян плюнул в лицо человеку, назвавшему его предателем", - пишет издание.

По информации издания, также против Симоняна активно работает секретарь Совбеза Армен Григорян, который всерьез "примеряет" на себя роль премьера после парламентских выборов 2026 года и видит в Симоняне конкурента.

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Версия на английском языке Armenian MPs urge Pashinyan to dismiss speaker of parliament
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin deputatları spikerin istefasını tələb edirlər

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