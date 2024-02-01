СК Армении представил ходатайство об аресте жены брата спикера парламента

Ани Геворгян, супруга брата спикера Народного собрания Армении Алена Симоняна - Карлена Симоняна задержана и находится в Следственном комитете.

Следственный комитет Армении представил ходатайство об аресте жены брата спикера парламента Алена Симоняна - Ани Геворкян.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на источник.

Она проходит по тому же делу, по которому были задержаны бывший замминистра экономики Ани Испирян и глава департамента политики государственных инвестиций министерства Лилия Сираканян.

"По данному делу представлено ходатайство об аресте семи человек", - отметил источник.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек - после обысков в Минэкономики страны. Данные лица, по предварительному сговору, злоупотребили своими должностными полномочиями.

В частности, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" они вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн драмов – почти 100 тыс. долларов).

11.19

Ани Геворгян, супруга брата спикера Народного собрания Армении Алена Симоняна - Карлена Симоняна задержана и находится в Следственном комитете.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил ее адвокат Мушег Алексанян.

Он сообщил о том, что задержание Геворкян произошло в рамках коррупционного дела, связанного с Минэкономики.

Она много лет работала программным менеджером в одной из самых известных IT-организаций - "Синерджи". Около 1,5 лет назад "Синерджи" участвовала в одном из тендеров, объявленных Минэкономики стран.

СМИ утверждают, что Геворкян задержали с целью получения показаний против других арестованных женщин - заместителя министра экономики Ани Испирян и главы департамента политики государственных инвестиций министерства Лилии Сираканян.