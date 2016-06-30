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    Стали известны лица, совершившие теракт в Стамбуле

    Это граждане Узбекистана, Кыргызстана и Российской Федерации

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Стали известны лица, совершившие теракт в Стамбуле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, террористами-смертниками, совершившими взрывы в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, были граждане Узбекистана, Кыргызстана и Российской Федерации.

    Отметим, что в результате нападения террористов в международном терминале стамбульского аэропорта 28 июня погибли 42 человека, в том числе 13 иностранных граждан. Около 250 человек, среди которых также есть иностранцы, пострадали. 

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