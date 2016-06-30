Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Стали известны лица, совершившие теракт в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, террористами-смертниками, совершившими взрывы в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, были граждане Узбекистана, Кыргызстана и Российской Федерации.

Отметим, что в результате нападения террористов в международном терминале стамбульского аэропорта 28 июня погибли 42 человека, в том числе 13 иностранных граждан. Около 250 человек, среди которых также есть иностранцы, пострадали.