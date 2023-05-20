СМИ: На место Пашиняна ищут нового кандидата

На место премьер-министра Армении Никола Пашиняна ищут нового кандидата

На место премьер-министра Армении Никола Пашиняна ищут нового кандидата.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Past".

"Отстранение премьер-министра Армении Никола Пашиняна от власти стало одним из главных вопросов для Запада, и на его место ищут кандидата",- отмечается в статье.

По данным издания, заинтересованные в возможном соглашении между Арменией и Азербайджаном центры, особенно страны Запада, понимают, что для Н.Пашиняна остаться у власти после подписания мирного договора будет серьезной проблемой.

"Запад понимает, что Пашиняну нецелесообразно оставаться у власти после подписания мирного соглашения. Вот почему они работают над "Планом Б". Несколько возможных прозападных кандидатов уже обсуждаются на пост президента. Кстати, есть сообщения о том, что среди кандидатов есть некоторые представители команды Пашиняна, а также деятели, которые на данный момент не активны во внутриполитической жизни Армении", - подчеркивается в статье.

Издание также сообщило, что в Москве по этому поводу ведутся дискуссии.