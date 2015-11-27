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    Россия прекращает сотрудничество с ТюрКСОЙ

    Министр культуры России направил соответствующую правительственную телеграмму главам республик

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры России Владимир Мединский направил правительственную телеграмму главам республик Алтай, Башкирия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия о необходимости незамедлительно прекратить контакты с Международной организацией тюркской культуры (ТюрКСОЙ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее днем Владимир Мединский сообщил, что министерство культуры разработало и отправило в правительство свои предложения по ограничительным мерам в отношении Турции. 

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