Россия прекращает сотрудничество с ТюрКСОЙ

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры России Владимир Мединский направил правительственную телеграмму главам республик Алтай, Башкирия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия о необходимости незамедлительно прекратить контакты с Международной организацией тюркской культуры (ТюрКСОЙ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее днем Владимир Мединский сообщил, что министерство культуры разработало и отправило в правительство свои предложения по ограничительным мерам в отношении Турции.