Россия прекращает сотрудничество с ТюрКСОЙ

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры России Владимир Мединский направил правительственную телеграмму главам республик Алтай, Башкирия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия о необходимости незамедлительно прекратить контакты с Международной организацией тюркской культуры (ТюрКСОЙ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Ранее днем Владимир Мединский сообщил, что министерство культуры разработало и отправило в правительство свои предложения по ограничительным мерам в отношении Турции.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости