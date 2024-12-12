О нас

СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана

СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана В Израиле полагают, что после успешных массированных ударов по Сирии им открывается возможность для ударов по ядерным объектам в Иране.
В регионе
12 декабря 2024 г. 21:59
СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана

В Израиле полагают, что после успешных массированных ударов по Сирии им открывается возможность для ударов по ядерным объектам в Иране.

Как передает Report, с таким утверждением выступило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его информации, различные военные структуры Израиля, включая армию, проводят согласования между различными разведывательными и оборонными структурами, чтобы представить политическому руководству страны варианты действий в отношении Тегерана.

Мощная в прошлом сирийская система ПВО после ударов ВВС Израиля уничтожена более чем на 80%, утверждает "Галей ЦАХАЛ". Ранее сирийские системы ПВО представляли серьезную угрозу для авиации еврейского государства, но теперь ситуация меняется, воздушное пространство Сирии фактически открыто для полетов, поясняет радиостанция.

Ранее армия Израиля отчиталась о массированных авиаударах по Сирии, заявив об уничтожении более 90% выявленных запасов ракет класса земля - воздух и множества иного вооружения, включая ракеты и самолеты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Suriyadan sonra İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirə bilər

Другие новости из категории

Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов
Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов
12 декабря 2024 г. 22:15
Фахреттин Алтун: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Сирию
Фахреттин Алтун: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Сирию
12 декабря 2024 г. 21:03
Каладзе: Грузия предпримет шаги на пути евроинтеграции
Каладзе: Грузия предпримет шаги на пути евроинтеграции
12 декабря 2024 г. 20:13
Пашинян и Берсе обсудили вопрос заключения мирного договора с Азербайджаном
Пашинян и Берсе обсудили вопрос заключения мирного договора с Азербайджаном
12 декабря 2024 г. 17:52
Эрдоган встретился с Виктором Орбаном
Эрдоган встретился с Виктором Орбаном
12 декабря 2024 г. 16:27
В Свердловской области при обрушении горной породы умер шахтер
В Свердловской области при обрушении горной породы умер шахтер
12 декабря 2024 г. 15:57
Великобритания призвала Грузинскую мечту прислушаться к западным партнерам
Великобритания призвала "Грузинскую мечту" прислушаться к западным партнерам
12 декабря 2024 г. 15:56
В Стамбуле обрушился дом во время работ по его демонтажу
В Стамбуле обрушился дом во время работ по его демонтажу
12 декабря 2024 г. 15:11
Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности
Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности
12 декабря 2024 г. 13:29
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
12 декабря 2024 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi