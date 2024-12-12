СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана

В Израиле полагают, что после успешных массированных ударов по Сирии им открывается возможность для ударов по ядерным объектам в Иране.

В Израиле полагают, что после успешных массированных ударов по Сирии им открывается возможность для ударов по ядерным объектам в Иране.

Как передает Report, с таким утверждением выступило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его информации, различные военные структуры Израиля, включая армию, проводят согласования между различными разведывательными и оборонными структурами, чтобы представить политическому руководству страны варианты действий в отношении Тегерана.

Мощная в прошлом сирийская система ПВО после ударов ВВС Израиля уничтожена более чем на 80%, утверждает "Галей ЦАХАЛ". Ранее сирийские системы ПВО представляли серьезную угрозу для авиации еврейского государства, но теперь ситуация меняется, воздушное пространство Сирии фактически открыто для полетов, поясняет радиостанция.

Ранее армия Израиля отчиталась о массированных авиаударах по Сирии, заявив об уничтожении более 90% выявленных запасов ракет класса земля - воздух и множества иного вооружения, включая ракеты и самолеты.