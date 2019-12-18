СМИ: Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула

Авиационные власти Ирана едва не сорвали возвращение главы генерального штаба вооруженных сил (ВС) Испании из Кабула, долгое время не разрешая использовать воздушное пространство своей страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Mundo.

Глава генштаба генерал Фернандо Алехандре Мартинес прибыл в Кабул накануне, чтобы встретиться с размещенными в Афганистане испанскими солдатами из числа международного контингента. Во время путешествия на небольшом самолете Falcon он беспрепятственно пролетел над Ираном, получив необходимое разрешение.

Однако во вторник, когда генерал должен был вылететь обратно, власти Ирана неожиданно отказались санкционировать этот рейс. В Тегеране заявляли, что не могут допустить перемещений в своем воздушном пространстве военных другой страны. По словам иранских властей, они разрешили перелет в Кабул, поскольку полагали, что речь идет о гражданском самолете. Испанская сторона утверждает, что полная информация о характере полета была предоставлена Ирану с самого начала.

Как отмечает газета, дипломатический конфликт был кратковременным, но очень напряженным. В его урегулировании участвовало как минобороны Испании, так и испанский МИД. В какой-то момент испанские военные начали рассматривать альтернативные варианты для возвращения генерала. Сообщается, что требующееся согласие было получено только в ночь на среду и глава генштаба все же сумел вернуться в Испанию через воздушное пространство Ирана.