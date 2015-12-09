​СМИ: Иран экспортирует природный газ в Турцию в прежнем объеме

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на сокращение вчера по техническим причинам объема экспортируемого из Ирана в Турцию газа, сегодня каких-либо проблем в транспортировке "голубого топлива" нет.

Как отмечает Report, информацию по этому поводу распространило агентство Reuters.

Согласно информации агентства, иранские энергетики связали наблюдавшееся вчера сокращение объема экспорта природного газа в Турцию с технической проблемой. Согласно информации, сегодня подача "голубого топлива" как в пределы Ирана, так и в Турцию была в прежнем объеме.

Отметим, что вчера Иран резко сократил объем экспортируемого в Турцию газа. Официальный представитель Ирана Садиг Акперпур связал это ростом числа потребителей "голубого топлива" в связи с зимним сезоном.