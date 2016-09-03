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    СМИ: Гульнары Каримовой не было на похоронах отца

    Вторая дочь Каримова, 38-летняя Лола, траурную церемонию в Самарканде посетила

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Гульнара Каримова, старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, отсутствовала на похоронах отца. Как передает Report, об этом сообщает издание "Фергана".

    Вторая дочь Каримова, 38-летняя Лола, траурную церемонию в Самарканде посетила.

    "Фергана" пишет, что Каримова-старшая находится фактически под домашним арестом, не имея доступа к интернету. Вместе с ней живет дочь Иман. А сын Ислам в настоящее время проживает в Лондоне, на похороны дедушки он также не приехал.

    78-летнего узбекского лидера похоронили сегодня в его родном городе Самарканде. О смерти И. Каримова было объявлено вечером 2 сентября.

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