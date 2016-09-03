СМИ: Гульнары Каримовой не было на похоронах отца

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Гульнара Каримова, старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, отсутствовала на похоронах отца. Как передает Report, об этом сообщает издание "Фергана".

Вторая дочь Каримова, 38-летняя Лола, траурную церемонию в Самарканде посетила.

"Фергана" пишет, что Каримова-старшая находится фактически под домашним арестом, не имея доступа к интернету. Вместе с ней живет дочь Иман. А сын Ислам в настоящее время проживает в Лондоне, на похороны дедушки он также не приехал.

78-летнего узбекского лидера похоронили сегодня в его родном городе Самарканде. О смерти И. Каримова было объявлено вечером 2 сентября.