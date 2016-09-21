СМИ: Глава "Газпром-Армения" может быть назначен начальником таможенной службы

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В правительстве Армении наряду с кадровыми ожидаются и структурные изменения, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации армянской газеты "Айкакан Жаманак", новоназначенный премьер-министр Армении Карен Карапетян желает также и в этой сфере назначить одного из своих кадров, в данном случае директора компании ЗАО "Газпром-Армения" Вардана Арутюняна, чтобы контролировать поток государственных доходов и теневой оборот.

"Накануне уже проводились обсуждения по поводу того, что Арутюнян может быть назначен начальником таможенной службы", - пишет газета.