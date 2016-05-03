 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Еврокомиссия одобрит отмену виз с Турцией

    Это произойдет при выполнении Анкарой ряда условий

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ. Еврокомиссия  намерена одобрить отмену виз с Турцией при выполнении Анкарой ряда условий. Как передает Report, об этом  сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

    В распространенном в конце апреля заявлении Европейской комиссии говорилось, что Турции может быть предложен безвизовый режим, если страна к этому времени выполнит все необходимые условия.

    "Еврокомиссия представит третий отчет по прогрессу визовой либерализации для Турции 4 мая. Если Турция предпримет необходимые меры для выполнения остающихся условий, то отчет будет сопровождаться законодательным предложением перенести Турцию в безвизовый список стран", - отмечалось в заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi