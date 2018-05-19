СМИ: ЕС продолжает считать "Сасна Црер" террористической группировкой

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Во время визита главы департамента по странам Восточного партнерства Дирка Шубеля и руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского в Министерство юстиции руководству ведомства был передан список тех лиц, которых армянское представительство ЕС считает политзаключенными". Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

В этот список включены имена Шанта Арутюняна и осужденных вместе с ним лиц, Жирайра Сефиляла, Каро Егнукяна, Геворга Сафаряна. Из захватившей здание полка ППС группы «Сасна Црер» в списке есть лишь одно имя.

Это означает, что ЕС продолжает рассматривать группу «Сасна црер» в качестве террористической группировки", - отмечает издание.