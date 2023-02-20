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СМИ: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

СМИ: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84% Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.
В регионе
20 февраля 2023 г. 00:48
СМИ: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, инспекторы МАГАТЭ по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране, подчеркивает агентство.

Bloomberg отмечает, что для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Как пишет агентство, экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня, или это произошло "непреднамеренно вследствие накопления" топлива в трубах, соединяющих центрифуги.

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