СМИ: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, инспекторы МАГАТЭ по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране, подчеркивает агентство.

Bloomberg отмечает, что для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Как пишет агентство, экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня, или это произошло "непреднамеренно вследствие накопления" топлива в трубах, соединяющих центрифуги.