​СМИ: Число жертв теракта в Анкаре достигло 57 человек

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Число жертв теракта, совершенного сегодня боевиками на железнодорожной станции в Анкаре, достигло 57 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание "Сёзчю", находящийся на месте теракта журналист сообщил, что на станции скончались 40, а в больнице позднее еще 17 человек. Согласно сообщениям, состояние полицейских, раненных во время теракта, остается также тяжелым.

Отметим, что Министерство Внутренних дел Турции распространило информацию о том, что в результате совершенного теракта 30 человек погибли, 126 получили ранения различной степени тяжести.