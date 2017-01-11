СМИ: Анкара ожидает от Москвы отмены визового режима

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Официальная Анкара ожидает от Москвы смягчения, а затем и отмены визового режима для турецких граждан, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

"В Турции ожидают отмены Россией виз для турецких граждан. Работа в этом направлении продолжается. Думаю, в первую очередь будут отменены визы для бизнесменов и официальных лиц", - заявил агентству источник в МИД Турции.

Дипломат подчеркнул, что Турция сегодня стремится вывести отношения с Россией на докризисный уровень и расширить торговые связи. Он добавил, что отношения с Россией для Турции не являются альтернативой ее отношениям с Западом.

Представитель МИД также сообщил, что российская делегация, прибывшая в Турцию для расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, беспрепятственно продолжает работу. По его словам, представители турецких и российских властей намерены провести предварительные консультации в рамках подготовки к переговорам по Сирии, которые запланированы на 23 января в Астане.