Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдет в Тегеране

Следующий саммит России, Ирана и Турции состоится в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном в понедельник на сайте иранского президента Хасана Роухани.

"Президенты Ирана [Хасан Роухани], России [Владимир Путин] и Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] также договорились о проведении следующего трехстороннего саммита в Тегеране", - говорится в тексте. Отмечается, что на нем будут обсуждаться региональные и международные события, а также сотрудничество в различных сферах.

Также в заявлении говорится, что удары израильской армии по сирийской территории усугубляют напряженность в регионе Ближнего Востока.

"Израильские военные удары по Сирии дестабилизируют ситуацию и нарушают территориальную целостность страны. Все это ведет к усилению напряженности в регионе", - указывается в документе