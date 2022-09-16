Следующий саммит ШОС пройдет в Индии

Узбекистан передает председательство в Шанхайской организации сотрудничества Индии.

Узбекистан передает председательство в Шанхайской организации сотрудничества Индии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом на пресс-конференции по итогам Самаркандского саммита ШОС заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

"По итогам самаркандского саммита принято решение о переходе очередного председательства ШОС Республике Индия. Соответственно, очередной саммит организации состоится в 2023 году в Индии. Мы будем всячески содействовать Индии, нашему стратегическому партнеру в реализации данной ответственной миссии", - заявил Норов.

ШОС была основана в 2001 году в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном. В настоящее время в составе ШОС 8 членов (Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия), 4 члена-наблюдателя (Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь) и 9 партнеров по диалогу (Азербайджан, Турция, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Армения, Египет, Катар, Саудовская Аравия). Уже приняты политические решения о предоставлении членства Ирану в организации, а Египту, Катару и Саудовской Аравии - статуса партнеров по диалогу, процедурные вопросы находятся на завершающей стадии.

Основными целями организации являются укрепление отношений взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами; развитие эффективного сотрудничества в области политики, торговли и экономики, науки и техники, культуры, образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.; осуществление совместных усилий по достижению мира, безопасности и стабильности в регионе, принятие шагов по созданию нового международного экономического и политического порядка.