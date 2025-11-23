Следующая конференция Рамочной конвенции ВОЗ пройдет в Ереване

12-я конференция Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака пройдет в Ереване в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, данное решение было принято 22 ноября в ходе 11-й Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 4-ой сессии Совещания сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями в Женеве.

"На Армению возложена ответственная задача борьбы с табачной "эпидемией", что позволит внести вклад в преодоление текущих проблем общественного здравоохранения, стоящих перед человечеством, и в ликвидацию незаконной торговли", - говорится в сообщении.

Рамочная конвенция по борьбе против табака – первый международно-правовой документ ВОЗ в области общественного здравоохранения, направленный на защиту нынешнего и будущих поколений от болезней и смерти, вызванных потреблением табака и воздействием табачных изделий.