İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    • 23 noyabr, 2025
    • 17:08
    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyasının 12-ci konfransı 2027-ci ildə İrəvanda keçiriləcək.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu qərar noyabrın 22-də Cenevrədə keçirilən ÜST-nin Tütünə qarşı mübarizə haqqında Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 11-ci iclası və Tütün Məmulatlarının Qanunsuz Ticarətinin Ləğvi Protokolunun Tərəflər Şurasının 4-cü sessiyası zamanı qəbul edilib.

    "Ermənistana tütün epidemiyası ilə mübarizə kimi məsuliyyətli bir vəzifə həvalə olunub ki, bu da bəşəriyyətin üzləşdiyi mövcud ictimai səhiyyə problemlərinin aradan qaldırılmasına və qanunsuz ticarətin ləğvinə töhfə verməyə imkan tanıyacaq", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Çərçivə Konvensiyası ÜST-nin ictimai səhiyyə sahəsində ilk beynəlxalq hüquqi sənədidir və gələcək nəsilləri tütün istehlakı və tütün məmulatlarının təsiri nəticəsində yaranan xəstəliklərdən qorumağa yönəlib.

    tütün Çərçivə Konvensiyası İrəvan
    Следующая конференция Рамочной конвенции ВОЗ пройдет в Ереване

    Son xəbərlər

    17:21

    Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdır

    Digər ölkələr
    17:08

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    17:06
    Foto

    Bakıda keçirilən 14 yaşadək yeniyetmə cüdoçular arasında liqa yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    16:56

    Baş Prokurorluq: Yasamal rayonundakı yanğınla bağlı istintaq obyektiv və qanun çərçivəsində aparılır

    Hadisə
    16:54

    Premyer Liqa: XII turda daha bir matç keçirilib

    Futbol
    16:40

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi "Çelsi" ilə matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    16:32

    AK: Ukrayna ordusunun sayının azaldılması və ərazi güzəştlərinə yol verilməməlidir

    Digər ölkələr
    16:17

    Yasamal rayonunda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinika direktoru saxlanılıb - EKSKLÜZİV

    Hadisə
    16:07

    Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti