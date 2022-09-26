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Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психдиспансере

Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психдиспансере Установлена личность устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске (Россия).
В регионе
26 сентября 2022 г. 15:00
Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психдиспансере

Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

14:16

Установлена личность устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске (Россия).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, нападавший — уроженец Ижевска и выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения, который затем покончил с собой.

Следственный комитет России сообщил о том, что по месту его жительства проводят обыски.

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии",— сообщил СКР.

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Версия на английском языке Identity of Izhevsk school attacker determined
Версия на азербайджанском языке İjevskdə məktəbə hücum edən şəxsin kimliyi müəyyən olunub

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