В Ижевске при стрельбе в школе погибли 13 человек, объявлен траур

Число погибших во время стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

Число погибших во время стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Следственном комитете России.

Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, среди них 14 детей, сообщили в ведомстве.

13.13

В Удмуртии объявлен траур по погибшим после стрельбы в школе в Ижевске, он продлится до 29 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил глава региона.

12.47

Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей.

Как передает Report, об этом сообщили в Следственном комитета (СК).

Расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат СК.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - отметили в СК.

В ведомстве добавили, что информация по погибшим и раненым пока уточняется.

12.25

В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли шесть человек, около 20 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило МВД РФ.

"На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, тело мужчины, устроившего стрельбу, обнаружили, он покончил собой, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - сказали в пресс-службе.

Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

12.03

По предварительным данным, в результате стрельбы в школе в Ижевск, ранены 10 человек, в том числе один из охранников.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", напавший отстреливается от полиции на втором этаже школы, никаких требований он не выдвигает.

Территория учебного заведения оцеплена.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

По данным ТАСС, охранник школы погиб, а стрелявший покончил с собой.

11.32

В Ижевске (Россия) в школе №88 на Пушкинской улице в понедельник, 26 сентября, произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", сейчас идет эвакуация учеников и учителей.

В настоящее время информации о пострадавших нет. На место направляются экстренные службы.

По информации РЕН ТВ, пятеро детей получили ранения.

СМИ сообщают о том, что стрельба началась во время уроков. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и начал стрелять по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.