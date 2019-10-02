​Скончался автор музыки к фильму "Мимино"

Скончался известный грузинский композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Гия Канчели.
Как сообщает местное бюро Report, композитор скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет.
В последние месяцы он проходил лечение в больнице с проблемами с сердцем.
Отметим, что Канчели написал музыку к более чем 70 фильмам, среди которых "Кин-дза-дза" и "Мимино".
Симфония "Памяти Микеланджело" принес Г.Канчели всемирную известность. Он тесно сотрудничал с Театром Руставели и сочинял музыку для лучших спектаклей режиссера Роберта Стуруа.
Известный композитор также написал музыку к фильму "Национальная бомба" режиссера Вагифа Мустафаева.
Канчели был удостоен Государственной премии Грузии и ордена "Чести". Гия Канчели был почетным гражданином Тбилиси.
Cəmilə BabayevaАвтор новости