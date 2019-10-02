​Скончался автор музыки к фильму "Мимино"

Скончался известный грузинский композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Гия Канчели.

Как сообщает местное бюро Report, композитор скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет.

В последние месяцы он проходил лечение в больнице с проблемами с сердцем.

Отметим, что Канчели написал музыку к более чем 70 фильмам, среди которых "Кин-дза-дза" и "Мимино".

Симфония "Памяти Микеланджело" принес Г.Канчели всемирную известность. Он тесно сотрудничал с Театром Руставели и сочинял музыку для лучших спектаклей режиссера Роберта Стуруа.

Известный композитор также написал музыку к фильму "Национальная бомба" режиссера Вагифа Мустафаева.

Канчели был удостоен Государственной премии Грузии и ордена "Чести". Гия Канчели был почетным гражданином Тбилиси.