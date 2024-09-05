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СК Армении раскрыл убийство военнослужащего 19-летний давности

СК Армении раскрыл убийство военнослужащего 19-летний давности В Армении раскрыли случай убийства военнослужащего почти 19-летний давности.
В регионе
5 сентября 2024 г. 17:22
СК Армении раскрыл убийство военнослужащего 19-летний давности

В Армении раскрыто убийство военнослужащего почти 19-летний давности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В совершении этого преступления обвиняется его бывший сослуживец.

Установлено, что 11 апреля 2005 года в 02:40 военнослужащий Наири Исаханян был доставлен с огнестрельным ранением в медцентр Гориса.

По утверждению медиков, он уже мертв, когда был доставлен в центр.

В тот же день было инициировано уголовное производство, под подозрения попал сослуживец Исаханяна - В.А, однако за неимением достаточных доказательств дело было прекращено. Спустя 18 лет дело возобновили.

Предварительным следствием установлено, что 29 марта 2005 года произошла ссора с участием военнослужащих стрелкового батальона срочной службы. Военнослужащий срочной службы В. А., будучи проинформированным о родственных связях Исаханяна и сотрудника Горисского отделения Военной полиции Минобороны, обвинил его в том, что он через своего родственника предоставляет информацию правоохранительным органам. Исаханян потребовал обосновать предъявленное обвинение и сказал, что после сдачи наряда встретится с ним для получения ответа. Спустя несколько часов В.А. застрелил Исаханяна. На основании полученных фактов В. А. было предъявлено обвинение в убийстве.

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