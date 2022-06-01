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Ситуацию в Афганистане обсудили в Алматы спецпосланники стран Центральной Азии и ЕС

Ситуацию в Афганистане обсудили в Алматы спецпосланники стран Центральной Азии и ЕС Встреча по Афганистану специальных представителей стран Центральной Азии и Европейского союза, а также ООН состоялась в Алматы.
В регионе
1 июня 2022 г. 12:52
Ситуацию в Афганистане обсудили в Алматы спецпосланники стран Центральной Азии и ЕС

Встреча по Афганистану специальных представителей стран Центральной Азии и Европейского союза, а также ООН состоялась в Алматы.

Как сообщает Report, обширная повестка мероприятия включала обзор текущих и новых вызовов региональной безопасности в Афганистане. Участники конференции подтвердили общее стремление к мирному, стабильному и процветающему Афганистану. Стороны подробно обсудили свой национальный вклад в оказание гуманитарной помощи Афганистану, а также предложения по совместной реализации двусторонних и региональных программ.

Туркменистан на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев. Он особо остановился на основных аспектах проводимой Туркменистаном политики в отношении Афганистана, в том числе реализуемого проекта ТАПИ и конструктивного диалога с действующими властями Афганистана.

Представители ЕС и ООН проинформировали участников конференции о текущей ситуации в Афганистане и предпринимаемых мерах по оказанию гуманитарной и экономической помощи афганскому народу. В этом контексте участники приветствовали продление мандата Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА).

В ходе мероприятия Вепа Хаджиев встретился со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Афганистану, главой МООНСА Деборой Лайонс, обсудив международные и двусторонние усилия по содействию Афганистану.

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