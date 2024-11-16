Пекин и Токио подтвердили курс на построение конструктивных отношений

Япония и Китай разделяют решимость строить "конструктивные и стабильные" двусторонние отношения.

Япония и Китай разделяют решимость строить "конструктивные и стабильные" двусторонние отношения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующую позицию на прошедших на полях саммита АТЭС в Лиме переговорах подтвердили премьер-министр Японии Сигэру Исиба и председатель КНР Си Цзиньпин.

Для Исибы это были первые переговоры с китайским лидером с момента вступления в должность главы японского правительства. "Мы еще сильнее активизируем сотрудничество и диалог, в том числе на высшем уровне, чтобы сократить число вопросов и беспокойств между двумя государствами", - заявил по итогам встречи Исиба, слова которого приводит канцелярия премьера Японии.

Председатель КНР, в свою очередь, как сообщил ранее МИД Китая, призвал Токио "укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, поддерживать подлинную многосторонность и совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы". Он также призвал Японию поддержать стабильность и бесперебойность глобальной системы торговли.

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Японию поддержать стабильность и бесперебойность глобальной системы торговли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление председатель КНР сделал на первой встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, состоявшейся на полях саммита АТЭС в Лиме.

"Экономические интересы Китая и Японии, а также промышленные и логистические цепочки глубоко переплетены. Обе стороны должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества и поддерживать стабильность и бесперебойность глобальной системы свободной торговли, а также цепочек производства и поставок", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Председатель КНР также призвал Токио "укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, поддерживать подлинную многосторонность и совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы".