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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ереван

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ереван
​Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу (в Гюмри - ред.), где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов", - сообщила журналистам пресс-секретарь главы Минобороны России Россияна Марковская.

По ее словам, в Ереване С.Шойгу проведет переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном, в ходе которых будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

Она добавила, что наряду с этим запланированы встречи с высшим политическим руководством Армении.

Отметим, что 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу примет участие на очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ в Баку.

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