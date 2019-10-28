В Баку пройдет заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ

В Баку пройдет заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ

28 октября, 2019 12:02

https://report.az/storage/news/dd8a1b0065d8fd84929e989a55476845/33f43cf2-0202-4804-8db0-ff4e5e319b38_292.jpg 30-го октября в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в мероприятии примут участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев. На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.