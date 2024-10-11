Шольц и Эрдоган в конце следующей недели проведут переговоры в Стамбуле

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября проведут переговоры в Стамбуле.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 октября проведут переговоры в Стамбуле.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам на брифинге представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер в конце следующей недели отправится в Турцию, в субботу, 19 октября, встретится в Стамбуле с президентом Эрдоганом", - сказал он.

По его словам, по итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Бюхнер отметил, что на переговорах, по всей видимости, будут обсуждаться конфликт в Украине и ситуация на Ближнем Востоке, а также проблема миграции.