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Шойгу: Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

Шойгу: Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта Украинский режим в последние трое суток предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, но ни на одном из них не добился успеха и понес значительные потери.
В регионе
6 июня 2023 г. 17:29
Шойгу: Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

Украинский режим в последние трое суток предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, но ни на одном из них не добился успеха и понес значительные потери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.

По словам Шойгу, 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. "Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - уточнил министр.

Как сообщил Шойгу, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три последних дня боевых действий на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка.

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Версия на английском языке Shoigu: Ukraine has launched its long-promised offensive in various directions of front
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: “Ukrayna cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində çoxdan vəd etdiyi hücuma başlayıb”

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